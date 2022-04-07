Son dakika haberi... Japonya ve Filipinler, Çin'in bölgesel faaliyetlerine karşı güvenlik iş birliğini artıracak - Son Dakika

Japonya ve Filipinler Savunma Bakanları, Çin'in bölgede artan faaliyetlerine karşı güvenlik iş birliğini artıracak.

Başkent Tokyo'da bir araya gelen Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzo, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişi ve Lorenzo, Çin'in bölgede artan etkisi ve faaliyetleri karşısında, Japonya ve Filipinler'in ortak tatbikatlar vasıtasıyla güvenlik iş birliğini geliştirmesi mutabakatına vardı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" korunması ve güçlendirilmesinin önemini vurgulayan iki bakan, bölgedeki "statükoyu güç kullanarak değiştirecek tek taraflı girişimleri 'kabul edilemez' bulduklarını" bildirdi.

Bakan Kişi, "Filipinler de Japonya gibi bir ada ülkesi. Güney Çin Denizinde kıyıdaş bir ülke ve Japonya gibi ABD'nin müttefiki. (Filipinler'i) Oldukça önemli bir ülke olarak görüyoruz." diye konuştu.

Lorenzo da Filipinler ordusu ile Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) şimdiye kadar düzenlediği askeri tatbikatlarla "ikili savunma ilişkilerini güçlendirme taahhütlerini" yerine getirdiğinin altını çizdi.

Bakanlar, görüşmede, iki ülke arasında savunma ekipmanlarının geliştirilmesi ve teknoloji iş birliklerinin artırılmasında da anlaştı.