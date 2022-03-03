Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

03.03.2022 13:44
Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Viranşehir ilçesindeki bir adrese, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. R.D. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait çeşitli sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ile bir tabanca ve mühimmat ele geçirildi. JASAT timleri şahsı gözaltına alarak, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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