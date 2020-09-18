Son dakika haberi: JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü - Son Dakika

Son dakika haberi: JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü

Son dakika haberi: Dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan JCR-Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik incelemesini tamamlayarak, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategoride olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi: JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü, System.String[]

Dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan JCR-Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik incelemesini tamamlayarak, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategoride olduğunu duyurdu.

Pandeminin etkilerine rağmen JCR-Eurasia Rating'den yatırım yapılabilir notu alan Sur Yapı ve Sur Enerji'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu da A-1 (Trk) olarak teyit edilirken, söz konusu notlara ilişkin görünümler de stabil olarak belirlendi. Raporda Sur Yapı'nın sektörün üzerinde büyümeyi başararak geçtiğimiz yıla göre gelirlerini artırdığı, Haziran-Temmuz-Ağustos'da da gelirlerini 2.5 kata çıkardığı, Antalya Projesi'nden 10 milyar TL ciro beklendiği, AVM ve enerji gibi farklı yatırım kaynaklarının da olduğu, yabancıya satışların da etkisiyle gelirlerinin içindeki döviz payının arttığı, bu nedenle kur risklerini dengeleyebildiği gibi noktalara dikkat çekildi.

Japonya'nın önde gelen kurumsal yatırımcı grubunun desteklediği Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, bu yılki periyodik incelemelerini tamamlayarak Sur Yapı'nın kredi derecelendirme notunu duyurdu. JCR raporunda; Sur Yapı'nın 28 yılı aşan faaliyet geçmişiyle "Sur Yapı" markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil, anahtar teslimi iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından biri haline dönüştüğüne dikkat çekildi.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN ÜZERİNE BÜYÜDÜ

Raporda, Sur Yapı'nın varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü belirtilerek, "Sur Yapı, yeni projeleri ve güçlü satış etkinliği ile büyümesini sürdürerek pazar payını ve marka değerini artırmak istemektedir. Şirket'in Antalya'da gerçekleştirdiği mega proje başta olmak üzere devam eden nakit akımı yaratma kapasitesi, finansal kurumlarla olan uzun vadeli kredi antlaşmaları, güçlü marka imajı, düzenli kira geliri üretmeye başlayan alışveriş merkezleri, yabancı paraya endeksli satış gelirleri üretmeye başlayan enerji santralleri, geniş skaladaki fiyat seçenekleriyle farklı gelir gruplarına hitap eden projelerle zenginleştirilen ve çeşitlendirilen aktif portföyü Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun A- (Trk) olarak teyit edilmesinin dayanak noktalarını oluşturmuştur" denildi.

ANTALYA PROJESİ'NDE TESLİMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşunun hazırladığı raporda Antalya Projesi'nde ilk etabın teslimlerine vurgu yapılarak,"Firma, Exen Istanbul, Lavender, İlkbahar, Gölbahçe, Mirage, Vitrin, Idilia, Tilia, Metrogarden ve Corridor gibi birçok dikkate değer projeyi başarıyla tamamlamış, son dönemde ise markalı konut projelerinin yanında, ofis ve alışveriş merkezi alanında projeler geliştirerek marka imajını güçlendirmektedir. 2020 yılı itibariyle de Antalya Kentsel Dönüşüm projesinin biten etaplarının hak sahiplerine teslimine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

FARKLI YATIRIMLARDAN KAYNAK YARATTIĞI VURGULANDI

Grubun Axis İstanbul, Metro Garden, Axis Kağıthane ve Marka AVM yatırımlarını başarıyla tamamlayarak işletmeye devam ettiği belirtilen raporda; "Grubun, AVM segmentinde önemli sayılabilecek bir ölçeğe ulaştığı görülmektedir. Sur Yapı, enerji sektörüne de Aksu HES, Elmalı RES, Kurtini RES gibi 6 farklı yenilenebilir enerji santrali ile önemli bir ölçeğe kavuşmuştur. Ek olarak, mevcut yenilenebilir enerji üretim tesislerinin güneş enerjisi üretim sistemleri eklenmek suretiyle birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerine dönüştürülmesi planlanmakta, yapılacak yatırım ile yenilenebilir enerjide üretimin, verimliliğin ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Farklı yatırımlardan kaynak yaratılıyor" şeklinde vurgu yapıldı.

SUR YAPI ANTALYA'DA 10 MİLYAR TL CİRO BEKLENİYOR

Rapor şöyle devam etti; "2017 yılında Antalya'da yapımına başlanan mega proje, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesidir. Yaklaşık 19.000 adet bağımsız birimden oluşan projede, Sur Yapı payı olan 13.500 adet bağımsız birimin satışıyla 10 milyar TL ciroya ulaşması beklenmektedir."

SUR YAPI 3 AYLIK KAMPANYADA GELİRİNİ 2.5 KAT ARTIRDI

Raporda gayrimenkul sektörü, Covid-19 salgını ve karantina süreciyle birlikte ivme kaybetse de avantajlı finansman paketleri ile Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını rekor ciro ve satış adetleriyle kapattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sur Yapı 2020'nin Haziran-Ağustos döneminde gayrimenkul satışlarından elde ettiği geliri bir önceki yılın aynı döneminde göre yaklaşık 2,5 kat artırmayı başarmıştır. 2020 yılının ilk 8 aylık dönemi dikkate alındığında ise şirketin gayrimenkul satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artırdığı görülmektedir."

DÖVİZ CİNSİNDEN GELİRLERİN PAYI ARTTI

Ayrıca, "Elde edilen satış geliri kompozisyonu incelendiğinde, son yıllarda şirketin yabancılara yapılan satışlardan elde ettiği döviz cinsinden gelirlerin ve toplam satışlardan aldığı payının arttığı gözlemlendi. Şirket, büyük ölçekli Antalya kentsel dönüşüm projesinin yanında ağırlıklı olarak talep artışının devam ettiği lokasyonlarda konumlanan projelerinin ve etkili pazarlama politikalarının katkısıyla esas faaliyetlerinden önemli miktarda kaynak yaratmaya devam etmiştir" denildi.

KUR RİSKİNİ DENGELEYEBİLİYOR

Piyasalarda artan volatiliteye paralel olarak oluşan kur baskısının da ele alındığı raporda,  "Firmanın tamamlanan iş ve alışveriş merkezlerinden elde edilen uzun vadeli kira sözleşmeleriyle desteklenen kira gelirleri, yabancılara yapılan satışlardan elde edilen döviz bazlı satış gelirleri, yenilenebilir enerji satışından kaynaklı yabancı para endeksli satış gelirleri ve planlanan birleşik enerji santralleri dönüşümüyle yenilenebilir enerjiden elde edilen gelirleri artırma potansiyelinin etkisiyle kur riskinin belli ölçüde dengeleneceği görülmektedir. Ayrıca, finansal borçlarının önemli bir bölümünün uzun vadeli olması likidite yönetimine kolaylık sağlamaktadır" şeklinde değerlendirme yapıldı.


Yatırım, Enerji, Kredi, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü - Son Dakika Ekonomi

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