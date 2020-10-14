Son dakika haberi | JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Rize'ye gelecek - Son Dakika

Son dakika haberi | JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Rize'ye gelecek

14.10.2020 11:19
Son dakika haberi | JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Rize'ye gelecek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Rize'ye gelecek.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Rize'ye gelecek.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20-21 Ekim'de Osman Karavin Caddesinde konuşlanacak tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunulacak.

Tırın bir bölümünde ise JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılacak.

Açıklamada, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında araçta tüm tedbirlerin alınacağı, uyarı levhaları ile sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği, aracın düzenli olarak dezenfekte edildiği ve personelin testten geçirildiği kaydedildi.

Jandarma Özel Harekat, Jandarma, Asayiş, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Rize'ye gelecek - Son Dakika

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