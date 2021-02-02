Son dakika haberi! Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü - Son Dakika

Kabil'de dün de düzenlenen iki bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

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