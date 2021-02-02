Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Faramarz, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de dün de düzenlenen iki bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü - Son Dakika