Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi - Son Dakika

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirten Kirby, detayları "ellerinden geldiğince" aktaracaklarını kaydetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby , "Kabil Havaalanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA muhabiri, Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

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