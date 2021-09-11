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(Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu - Son Dakika

(Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu

11.09.2021 15:54

- (Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu Afganistan'ın başkenti Kabil'in en büyük çarşılarından Mandavi'de önceki haftalara göre daha iyi durumda olduklarını belirten esnaf, geçici hükümet sonrasında kurulacak yeni hükümet ile işlerin daha da iyiye gideceğini umuyor.

- (Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'in en büyük çarşılarından Mandavi'de önceki haftalara göre daha iyi durumda olduklarını belirten esnaf, geçici hükümet sonrasında kurulacak yeni hükümet ile işlerin daha da iyiye gideceğini umuyor.

ABD'nin ülkedeki 20 yıllık varlığının sona ermesinin ardından Taliban'ın geçici hükümeti kurduğu Afganistan'da halk günlük yaşamına devam ediyor. Başkent Kabil'de bulunan Mandavi çarşısında da hareketlilik artıyor. Esnaf Eyd Muhammed, çarşıdaki durumun 1 hafta önceye göre daha iyi olduğunu ve her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Günlük hayatın normale döndüğünü, güvenlik açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını dile getiren Muhammed, geçici hükümet sonrasında kurulacak yeni hükümet ile işlerin daha da iyiye gideceğini umduğunu belirtti. Dükkanlara su satan Rahimdad ise eskiye göre işlerin durgun olduğunu, ancak bir şekilde geçindiğini ve ilerleyen dönemde işlerinin artmasını beklediğini söyledi. Şiraz adlı kurut satıcısı da güvenliğin sağlandığını ifade ederek, "Güvenlik durumu bu şekilde sürdürülmeli, vatandaşa ekmek kapısı açılmalı. Yurt dışına gitmek zorunda kalmamalıyız" dedi.

Kuruyemişçi Bismillah da, "Satışlarda 1 hafta öncesine göre az-çok değişiklik oldu" derken, yüksek fiyatlara çare bulunması gerektiğine dikkat çekti.

"Devlet biraz daha kendini toparlarsa durumu daha da düzelir"

Diğer bir kuruyemiş satıcısı Hamayun ise son yaşananlara yönelik, "Her şeye rağmen şükrediyoruz" ifadesini kullanarak işlerinin iyi olduğunu söyledi. Hayatın normale döndüğünü ifade eden Hamayun, "Savaş bitsin diyorduk ve bu şekilde de oldu. Devlet biraz daha kendini toparlarsa durum daha da düzelir" dedi. Mutafk eşyası satan Nasır ise "Çarşı-pazar biraz durgun ancak geçinebilecek kadar kazanç elde ediyorum. İşler yoluna girsin başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

(Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu
(Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu
(Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu
(Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu

Afganistan, Hükümet, Esnaf, Kabil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (Özel) Kabil esnafı yeni hükümetten umutlu - Son Dakika


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