Son dakika haberi: Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

29.03.2022 14:16
Son dakika haberi: Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberleri: Çankırı'nın Orta ilçesinde kablo çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde kablo çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Orta ilçesinde enerji ve haberleşme kabloları çalındı. Olayla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kabloları çalan şahısların kullandığı aracın plakası tespit edildi. Şüpheli araç aynı gün çubuk ilçe merkezinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 185 metre telefon kablosu ve kabloları çalmak için kullanılan aletler ele geçirildi. Kabloları çaldığı belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kablolar yetkililere teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

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Jandarma, Hisarcık, Çankırı, Orta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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