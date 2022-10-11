Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta arama yaptı. Ekipler araç içerisinde kaçak çay kolilerine gizlenmiş ve plastik su bidonlarına doldurulmuş 25.5 litre sahte alkol ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika

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