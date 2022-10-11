Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika
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Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi

11.10.2022 12:35

Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada kaçak çay kolilerinde plastik su bidonları içerisine konulmuş, sahte içki ele geçirdi.

Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada kaçak çay kolilerinde plastik su bidonları içerisine konulmuş, sahte içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta arama yaptı. Ekipler araç içerisinde kaçak çay kolilerine gizlenmiş ve plastik su bidonlarına doldurulmuş 25.5 litre sahte alkol ele geçirdi.

Sahte alkollere imha etmek üzere el koyan ekipler 2 kişiyi gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak çay kolisinde sahte alkol sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika
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