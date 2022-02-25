Son dakika haberi... Kaçak kazı yapmaya hazırlanan şahısları jandarma yakadı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak kazı yapmayı planladıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığınca, Uzunburun Mahallesi Karacakaya mevkiinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi. Konu hakkında bölgede araştırma yapmaya başlayan jandarma ekipleri, şüpheli bir otomobilin bölgeden hızla uzaklaşamaya çalıştığını fark etti. Kısa süreli takip sonucunda durdurulan aracın içerisinde bulunan 5 şüpheli yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 2 adet hilti ve çeşitli ebatlarda kazı yapmak için kullanıldığı belirtilen malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri tarafından, Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Uzunburun Höyük Bölgesi'nde yapılan araştırmalarda, Karacakaya kayalıklarında define aramak amacıyla delici matkap kullanılarak kayaların parçalandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve turizm varlıklarının korunmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR