Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ

09.09.2022 15:38
Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ

Son dakika haberine göre ANTALYA'da jandarmanın kaçak kazı yaparken yakaladığı baskında, 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğu 3 şüpheliden biri, 'Yalan yok komutanım görüyorsunuz' cevabını verdi.

ANTALYA'da jandarmanın kaçak kazı yaparken yakaladığı baskında, 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğu 3 şüpheliden biri, 'Yalan yok komutanım görüyorsunuz' cevabını verdi.

Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkisinde jandarma, ormandaki kayalıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, operasyonda E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.'yi suçüstü yakaladı. Ekiplerin baskınında jandarmanın 'Ne yapıyorsunuz' sorusuna şüphelilerden biri, 'Yalan yok komutanım görüyorsunuz' diye cevap verdi. Jandarma operasyonda 35 kazı malzemesi ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAÇAK KAZIDA YAKALANDI, JANDARMAYA 'YALAN YOK KOMUTANIM GÖRÜYORSUNUZ' DEDİ - Son Dakika
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