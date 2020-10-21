Yozgat'ın Çekerek İlçesinde sit alanı bölgesinde kaçak kazı yapan şüphelileri Yozgat İl Jandarma Ekipleri drone ile tespit ederek suçüstü yakaladı. Droneyi fark eden kaçakçılar kaçacak delik aradı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı; JASAT, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri kaçak kazı yapanlara yönelik Çekerek İlçesi sit alanı bölgesinde eş zamanlı droneli operasyon gerçekleştirdi. Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken görüntülendi. Jandarmanın dronesini fark eden kaçakçıların kaçmaya çalıştıkları gözlendi. Olay yerinde yapılan aramada; (1) adet karot delme cihazı, (10) adet delme cihazı aparatı, (2) adet kazma, (3) adet kürek, (5) litre mazot ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay hakkında soruşturma devam ediyor. - YOZGAT