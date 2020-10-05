Son dakika haberi! Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da, define bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.
ADANA'da, define bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.
Yüreğir ilçesine bağlı Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define için kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı jeneratör ve iş aletlerine ise el koyuldu. İşlemlerinin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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