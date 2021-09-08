Kaçak olarak yurda giren DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Kaçak olarak yurda giren DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, yasadışı yollardan yurda giriş yapan DEAŞ'lı 1 terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, yasadışı yollardan yurda giriş yapan DEAŞ'lı 1 terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 'Terör Örgütüne Üye Olma Suçu'ndan aranan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu A.E.İ.'nin yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu A.E.İ., 5 Eylül Pazar günü Yeniköseli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ mensubu hakkında adli işlemlere başlandı. Haber: ANKARA,



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