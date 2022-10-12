Son dakika haberi... Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

12.10.2022 15:40
Son dakika haberi... Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyünde yapıldı. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler S.A. ve S.Y., isimli şahısların kaçak sigara ile doldurulmuş makaron sattıklarını bilgisini aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada, 94 bin adet kaçak boş makaron, 16 bin 600 gram kaçak tütün, 3 bin 750 adet makarona doldurulmuş sigara ve bin 400 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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