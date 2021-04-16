Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon

16.04.2021 14:21
Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon, System.String[]

Son dakika haberleri: Malatya'da kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlenerek, kaçak sigara malzemeleri ile yiyecekler ve aletler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi yakalandı.

Malatya'da kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlenerek, kaçak sigara malzemeleri ile yiyecekler ve aletler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan 3 ayrı çalışmada, 10 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron 6 bin 296 adet değişik markalarda satılması yasak olan kahve, çikolata, içecek ve kapsül, 4 adet Makita Avuç Taşlama aleti, 14 adet gümrük kaçağı şarjlı matkap ele geçirildi.

Şüpheli 3 ayrı şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon

Kaçak Sigara, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kaçakçılara 3 ayrı operasyon - Son Dakika


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