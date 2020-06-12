Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 4 zanlının gümrük kaçağı cep telefonlarının bir kısmını araçtaki gizli bölmeye sakladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında gümrük kaçağı 148 cep telefonu, 1586 puro, 359 sigara, 494 cinsel içerikli ürün ve 9 içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları öne sürülen zanlıların kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adana 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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