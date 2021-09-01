Son dakika haberi... KADES'ten yardım isteyen kadın polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Kısa sürede eve ulaşan ekipler, A.Ö'nün kesici aletle kendisine zarar veren eşi M.Ö'yü ikna etmeye çalıştı.

Sütçüler Mahallesi'nde oturan A.Ö, cep telefonuna yüklediği, İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi.

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