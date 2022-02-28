KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika
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KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

28.02.2022 09:27

100 Karayolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda dün öğle saatlerinde bir otomobilin makas atarak ilerlediğini fark eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili takibe aldı. Bostancı Köprüsü sapağından sahile giren otomobil, Küçükyalı'da trafik polisleri tarafından durduruldu. 07 ADC 787 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Balcı'ya trafikte makas atarak ilerlemek ve emniyet kemeri takmamak suçlarından bin 990 lira para cezası uygulandı. Anestezi teknikeri olduğu öğrenilen Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.

KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

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D-100 Karayolu, Otomobil, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika
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