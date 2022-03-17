Son dakika haberi: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı

17.03.2022 20:09

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı İntihar notu bırakıp evden kaçan genç, kazada hayatını kaybetti Kadıköy D-100 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobil sürücüsü 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir...

Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı

İntihar notu bırakıp evden kaçan genç, kazada hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kadıköy D-100 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobil sürücüsü 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir hayatını kaybetti. Bir süre önce babası vefat eden Saltuk Buğrahan Demir'in, intihar notu bırakarak evden kaçtığı ve lüks otomobille trafiğe çıktığı iddia edildi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kadıköy'de D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı Mercedes markalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru metrelerce ileriye fırlarken, otomobil parçalandı. Sürücü Demir ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 karayolu Ankara istikametinde uzun süreli trafik oluştu. Adeta hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İntihar notu iddiası

Kazada ölen 17 yaşındaki Demir'in ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra evden kaçarak lüks otomobille trafiğe çıktığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin ise çocuğun peşine düştüğü öğrenildi. Demir'in babasının da bir süre önce vefat ettiği ve Demir'in kullandığı otomobilin ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı

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Son dakika: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı Son dakika: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Saltuk Buğrahan, Otomobil, İntihar, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kadıköy'de 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika


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