Son Dakika | Kadıköy'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı - Son Dakika
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Son Dakika | Kadıköy'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı

16.10.2022 11:08

Son dakika haber... Kadıköy'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı Fikirtepe'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı.

Kadıköy'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı

İSTANBUL - Fikirtepe'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde alevlere teslim olan rezidansım dördüncü katından gelen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak bina dışına çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

YORUMLAR
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24 katlı rezidansta çıkan yangın panik yarattı! İşte alevlerin sebebi 24 katlı rezidansta çıkan yangın panik yarattı! İşte alevlerin sebebi Son dakika haber | Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı Son dakika haber | Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı
Kaynak: İHA

Fikirtepe, İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kadıköy'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kadıköy'de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı - Son Dakika
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