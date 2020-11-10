Son dakika haberi! Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumu alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumu alev alev yandı

10.11.2020 02:21
Son dakika haberi! Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumu alev alev yandı, System.String[]

Son dakika haberi: Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumunun giriş katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumunun giriş katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri dört koldan alevlere teslim olan kata ve yoğun dumanın sardığı binaya müdahale etti.

Kadıköy'de geceyi aydınlatan alevler için ekipler seferber oldu

Korkutan yangın, Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Nail Bey Sokak'ta bulunan beş katlı özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. Saat 01.00 sularında çıkan yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Kadıköy ve Ataşehir itfaiye ekiplerinin kısa sürede geldiği olay yerine polis ekipleri sivil vatandaşların giriş ve çıkışlarına izin vermezken ekipler alevlere teslim olan giriş kata müdahale etti. Kısa sürede alevlerin kontrol altına alındığı binada camlar dışarıdan açılarak duman tahliyesi gerçekleştirildi. Korkutan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. polis ve itfaiye ekipleri yangının neden kaynaklandığını araştırıyor.

Görgü tanığı "Çok büyük bir yangındı"

Kadıköy'de alevlere teslim olan eğitim kurumunu gören ve itfaiye ekiplerine durumu ihbar eden Emre Özdemir, "İtfaiyeyi aradık, yolu kapattık insanları buraya sokmadık. İtfaiye geldi müdahale etti, yangın çok büyüktü camlar falan patladı." ifadelerini kullandı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat boyunca soğutma çalışması yaparak duman tahliyesi gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumu alev alev yandı
Son dakika haberi! Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumu alev alev yandı

Kadıköy, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kadıköy'de beş katlı özel eğitim kurumu alev alev yandı - Son Dakika


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