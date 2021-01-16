Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kadıköy'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi Erenler Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye, yangına müdahale etti. Alt katta oturan engelli vatandaş ile ailesi, evden tahliye edildi.

Yangın, müdahalenin ardından söndürüldü.