Son dakika haberi: Kadıköy'de camide yangın çıkaran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kadıköy'de camide yangın çıkaran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
15.09.2021 10:11
Son dakika gündem haberi... KADIKÖY'deki Faik Paşa Camii içerisinde bayanların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemede bir kadının yangın çıkardığı ve olayla ilgili şüpheli kadın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
KADIKÖY'deki Faik Paşa Camii içerisinde bayanların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemede bir kadının yangın çıkardığı ve olayla ilgili şüpheli kadın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelinin henüz tespit edilmediği öğrenilirken aranmasına devam ettiği bilgisi edinildi.
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