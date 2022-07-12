Son dakika haberi... Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada

12.07.2022 11:49

Gelen son dakika haberine göre Genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada Kadıköy'de genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, uzun bir süre dans etti. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeden tehlikeli şekilde dans ederek çığlık atan kadının o anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

YORUMLAR
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Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada
Kaynak: İHA

Kadıköy, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada - Son Dakika
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