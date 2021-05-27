KADIKÖY'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Yudum Mert, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, eşini hastanede bıçaklayan ve kayıplara karışan Güntay Mert'i yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 18.30 sıralarında Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre dün Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yudum Mert çocuklarıyla birlikte evi terk ederek bir yakının yanına yerleşti. Hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Yudum Mert bu sabah çocuklarıyla birlikte işe geldi.

Akşam saatlerinde Güntay Mert hastaneye geldi. Bir süre sonra Güntay Mert ile Yudum Mert arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ameliyata alınan Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Yudum Mert'in ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Yudum Mert'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderileceği öğrenildi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİTMİŞ"

Yudum Mert'in dayısı, "Üzgünüz yapacak bir şey yok. Akşamüzeri annesiyle konuştum. Hiç haberleri yok. Akşamüzeri gelmiş saat 18.00'de. Koskoca hastanede öldürmüş. Elini kolunu sallayarak gitmiş. Kimse yakalamamış. Nasıl olmuş hiçbir bilgim yok. Onların arasında ne var ne yok bilgimiz yok. Herhalde çocukların yanında olmuş, çocuklar da yanındaymış." dedi.