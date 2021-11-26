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Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

26.11.2021 17:07

Son dakika haberine göre Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy'de Göztepe Mahallesi, Ressam Salih Ermez Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DYA 564 plakalı Mercedes marka otomobilin kadın sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç seyir halindeki 34 BFT 781 plakalı volkswagen araca çarpmasının ardından, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu akan trafikte ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören esnaf Hakan Uysal, "Arabanın sahibi bayanın gazı takıldı, sonra diğer araçlara vurdu. İçinden itfaiye ekipleri ile biz çıkarttık. Yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdılar. İki kişi hafif yaralı, diğer sürücü de elinden yaralandı" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Elyesa Karatepe-İHA)

Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Tragger, Kadıköy, Savaş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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