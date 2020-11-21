Son dakika haber! Kadıköy'de kaza yapan otomobil demir parmaklıklarda askıda kaldı - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL- DHA Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp, kaldırıma savruldu. Otomobil, demir parmaklıklarda asılı kaldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. 34 VJ5228 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Türerdem direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra demir parmaklıklarda asılı kaldı. Kazayı gören çevredekiler hemen sürücünün yardımına koşarak yaralı sürücüyü otomobilden dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yaralı sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı "Araçtan karşıdan gelerek refüje çarptıktan sonra burada asılı kaldı. Araçta bir kişi vardı." diye konuştu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici ile kaldırıldı. Ekiplerin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.