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Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

20.02.2022 09:53
Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Son dakika haberleri: Kadıköy'de Sahil Güvenlik ekipleri, karanlığı fırsat bilerek denizde izinsiz şekilde midye toplayan 4 kişiyi yakaladı.

Kadıköy'de Sahil Güvenlik ekipleri, karanlığı fırsat bilerek denizde izinsiz şekilde midye toplayan 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 10 bin lira değerinde 20 çuval kaçak midye ele geçirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 01.50 sıralarında kaçak midye toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Botlarla Kadıköy sahile gelen ekipler, denizde karanlığı fırsat bilerek izinsiz şekilde midye toplayan 4 vatandaşı yakaladı. Denizden izinsiz olarak çıkardıkları midyeleri topladıkları minibüste 20 çuval dolu su midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyelerin yaklaşık 10 bin TL değerinde olduğu belirtildi. '1380 sayılı su ürünleri kanununca' cezai işlem yapılmak üzere götürülen şüpheli şahısların, dalış yapmak için kullandıkları palet, balık adam kıyafeti, hava kompresörü, dalış feneri gibi ekipmanlarına da el konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon
Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon
Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon
Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon
Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon
Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

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Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon - Son Dakika


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