Kadıköy'de yangın çıkan 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de yangın çıkan 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

16.10.2022 02:42

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürülürken bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürülürken bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokağı'ndaki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında soğutma işlemi tamamlandı.

Olay yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, yangın hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Elektrik ve doğal gazı kesilen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken binada yapılacak teknik inceleme ve hasar tespitlerinin sona ermesinin ardından vatandaşların evlerine girmelerine izin verileceği öğrenildi.

Bina sakinlerinden bazılarının geceyi geçirmek için yakınlarının evine gittiği, gidecek yeri olmayan bina sakinlerine ise konaklama için yer tahsis edileceği öğrenildi.

Olay yerine gelen İBB mobil ekibi, seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yangın çıkan 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de yangın çıkan 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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