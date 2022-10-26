Son dakika haberi: Kadıköy'de Yapılmak İstenen Fincancı Protestosuna Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kadıköy'de Yapılmak İstenen Fincancı Protestosuna Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

26.10.2022 21:21

Son dakika haberi... İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek için Kadıköy’de yapmak istediği açıklamaya polis izin vermedi. Alandan gazetecileri de uzaklaştırarak görüntü alınmasını engelleyen çevik kuvvet ekipleri, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'nun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için Kadıköy'de yapmak istediği açıklamaya polis izin vermedi. Alandan gazetecileri de uzaklaştırarak görüntü alınmasını engelleyen çevik kuvvet ekipleri, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, kimyasal silah kullanımına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmasını kitle örgütleri, İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde protesto etmek istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kaymakamlığın ilçede eylem yasağı kararı aldığını bildirerek, açıklama yapılmasına izin vermedi. Bu sırada bir kadın yurttaş, "Kaymakamlık kararının bizim eylemimizle, basın açıklamamızla herhangi bir ilgisi yok. Biz Şebnem Korur Fincancı ile dayanışmak için buradayız. Serbest bırakılmasını istiyoruz hocamızın. O insan haklarını savunduğumu gibi, biz de onun haklarını savunuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın" dedi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'ndan yurttaşlar, sloganlar atmaya başlayınca polis sert müdahale etti. Olay sırasında gazetecilere de müdahale eden polisler, gazetecileri alandan uzaklaştırarak, görüntü alınmasını engelledi. Onlarca kişi ise gözaltı araçlarına bindirilerek götürüldü.

Kaynak: ANKA
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Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kadıköy'de Yapılmak İstenen Fincancı Protestosuna Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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