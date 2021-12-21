Dün akşam Kadıköy'deki ünlü bir restoranda edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile ihraç polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.
Silahlı kavgada 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika