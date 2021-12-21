Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Dün akşam Kadıköy'deki ünlü bir restoranda edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile ihraç polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.