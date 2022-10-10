Son dakika haberi | KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA SORUŞTURMAYI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTECEK - Son Dakika
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Son dakika haberi | KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA SORUŞTURMAYI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTECEK

10.10.2022 12:05
Son dakika haberi | KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA SORUŞTURMAYI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTECEK

Son dakika haber: KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan binada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan binada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.  Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu.  Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralandı. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.


YORUMLAR
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Kadıköy'de yaşanan patlamanın 'doğal gaz' kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama 'terör' yönünden incelenecek Kadıköy'de yaşanan patlamanın 'doğal gaz' kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama 'terör' yönünden incelenecek
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA SORUŞTURMAYI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTECEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA SORUŞTURMAYI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTECEK - Son Dakika
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