Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadınlara çiçek verdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen 5 kadın astsubay, kadınlara karanfil, broşür ve magnet dağıttı.
Dağıtımın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren 5 kadın astsubay, birlik ve beraberlik çağrısı verdi. - HATAY
Kaynak: İHA
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