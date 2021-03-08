Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadınlara çiçek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen 5 kadın astsubay, kadınlara karanfil, broşür ve magnet dağıttı.

Dağıtımın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren 5 kadın astsubay, birlik ve beraberlik çağrısı verdi. - HATAY