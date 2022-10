KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU'NUN FESHEDİLMESİ DAVASINA KATILMA TALEPLERİNE RET

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin tüzüklerine aykırı davrandığı iddiasıyla feshedilmesine ilişkin açılan davada, cinayete kurban giden kadınların ailelerinin katılma talepleri reddedildi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı dernek başkanı Fatma Gülsüm Önal, Dernek Başkan Yardımcısı Fidan Ataselim ve davalı dernek üyeleriyle avukatları hazır bulundu. TBMM Kadın Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Jale Nur Süllü, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Norway Pen Derneğinden Caroline Stockford, İsveç Konsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Björn Johnson, Hollanda Başkonsolosluğu Başkonsolos vekili Karin Cones Scapen, Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı avukat Şerife Arıcı Yıldız, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Mahkemede söz alan dernek avukatları, derneğe açılan kapatma davasının hukuka aykırı olduğunu ve davanın düşürülmesi gerektiğini savundu. Avukatlar, davanın açılmasına neden olan ve dosyada delil sayılan polis fezlekelerinde yer alan suçlamaların, ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını söylediler.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği ile öldürülen kadınların aileleri de davaya katılma talebinde bulundu. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Pınar kaybolduğu zaman Bitlis'ten Muğla'ya gittim. Yanımda kimse yokken bu platform vardı. Tüm duruşmalara gittim. Her duruşmada, kar, kış, sıcak altında saatlerce benimle birlikte beklediler, bana destek oldular, teselli ettiler. O gün bugündür her zaman yanımdalar. Kimse çıkar olarak düşünmesin, manevi destek verdiler. Sıra bu platforma gelene kadar Türkiye'de kapatılması gereken çok dernek var. Bunların kapatılacağı yerde, insanlığa faydalı, halka hizmet eden bu derneğin kapatılmak istenmesini anlamıyorum. Davaya müdahil olmak istiyorum dedi. Dernek avukatlarından Sevda Nur Bayram, tüm müdahillik taleplerinin kabul edilmesini ve tüm tanıkların dinlenilmesini talep ederek, bir sonraki duruşmada tüm dosya kapsamında savunma yapmaları için süre istedi.

KATILMA TALEPLERİNE RET

Mahkeme, müdahillik taleplerinin reddine karar verdi. Hakim, tanıkların dinlenilmesine ve tüm dosya geldikten sonra avukatların beyanda bulunulması için süre vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.

DAVA KONUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtiliyor. Davanamede, bu şikayetlerde derneğin, kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, derneğin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyet gösterdiği belirtilerek feshine karar verilmesi talep ediliyor.