TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.



Komisyonda yapılan seçimle başkan seçilen Milletvekili Aksal, yaptığı konuşmada KEFEK'in TBMM'deki ihtisas komisyonları arasında önemli çalışmalara imza atmış bir komisyon olduğunu belirterek, yeni yasama döneminde de hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkanlığı devraldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Kalsın'a bu zamana kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aksal, "KEFEK en çok çalışan, en çok üreten komisyon. Çok güzel işlere imza attınız, inşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağız" dedi.



Aksal, komisyonun ilk toplantısını yeni yasama döneminde yapmayı planladıklarını belirterek, KEFEK'in TBMM Genel Kurulunun çalışmadığı dönemlerde de toplanabildiğine dikkati çekti. Aksal, "Yükümüzün ağır olduğunu tecrübeli arkadaşlarımız biliyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız" diye konuştu. - ANKARA