Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar - Son Dakika
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Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar

17.10.2022 14:13

- Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar Altay ile Beşiktaş Kadın Futbol takımlarının karşı karşıya geldiği lig maçında Beşiktaşlı taraftarlar, sahayı ve tribünlere taşlı saldırıda bulundu.

- Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar

İZMİR - Altay ile Beşiktaş Kadın Futbol takımlarının karşı karşıya geldiği lig maçında Beşiktaşlı taraftarlar, sahayı ve tribünlere taşlı saldırıda bulundu. Olaylar sebebiyle karşılaşmanın ikinci yarısı 1 saat gecikmeyle başlatılabilirken, yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin ilk hafta maçında Altay, Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabaka Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, maça yaşanan taraftar olayları damga vurdu.

İddiaya göre; maçı izlemek için Kemalpaşa Ören Stadyumu'na yaklaşık 5 otobüs ile gelen Beşiktaş taraftarı, maçın başlama düdüğünden itibaren meşaleler yakarak küfürlü tezahüratlarda bulundu. Daha sonra sahaya taş ve cam gibi yabancı maddeler atmaya başlayan taraftarlar, devre arasında stadyumda bulunan Altay bayrağını indirmeye çalıştı. Bu sırada Altaylı bazı yöneticiler ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Karşılaşmanın hakemleri can güvenliği sağlanıncaya dek ikinci yarıyı başlatmazken, arbede jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Olaylar sebebiyle karşılaşmanın ikinci yarısı yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından başlatılabildi.

Öte yandan, taşlı saldırı anları bazı taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altay: "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Yaşanan olaylar üzerine Altay Spor Kulübü, bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kadın Futbol Süper Ligi 1. haftasında Kemalpaşa Ören Futbol Sahası'nda oynanan Altay - Beşiktaş mücadelesinde çıkan olaylar ardından konu hakkında kamuoyunu ve camiamızı bilgilendirme zorunluluğu oluşmuştur.

16.10.2022 tarihinde oynanan karşılaşmanın başlangıcından itibaren bir grup rakip takım taraftarı tarafından yapılan küfürlü tezahüratların yanı sıra sahaya atılan yabancı maddelerin ardından devre arasında yine aynı grup tarafından gerçekleştirilen taşlı şişeli saldırının sporun hiçbir noktasında yeri olmadığına inanıyoruz.

İlk yarı sonunda karşılaşmanın hakemleri, can güvenliklerinin olmadığını belirterek maçın ikinci yarısının oynanmasını gerekli önlemler alınana kadar ertelemiştir. Karşılaşmanın ikinci yarısı, bir saat kadar süren bir beklemenin ardından başlayabilmiştir.

Rakip kulübümüzce ve taraftarlarının büyük çoğunluğunca da tasvip edilmediğine emin olduğumuz saldırıları şiddetle kınıyor, sporun hiçbir noktasında bu tür olayların yaşanmamasını diliyoruz."

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Altay, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar - Son Dakika

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