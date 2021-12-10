Son dakika haberi | Kadın jandarmalardan ortaokul öğrencisi Elif'i sevindiren ziyaret

Son dakika haber: Akseki ilçesinde kadın jandarmalar, kendileriyle aynı mesleği yapma hayalini kuran ortaokul öğrencisi Elif Sevde Uzun'u ziyaret ederek sevindirdi.

Akseki ilçesinde kadın jandarmalar, kendileriyle aynı mesleği yapma hayalini kuran ortaokul öğrencisi Elif Sevde Uzun'u ziyaret ederek sevindirdi. Akseki Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki Ortaokulu öğrencisi Elif Sevde Uzun, derste öğretmenine "kadınların da jandarma olup olamayacağını" sordu. Elif'in jandarma olma hayalini öğrenen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünün kadın personelleri harekete geçti. Jandarmalar, Elif'i okulunda ziyaret ederek isminin yazılı olduğu asker künyesi ve jandarma ajandası hediye etti. Uzun, jandarmanın sürpriziyle duygulanarak unutulmayacak bir gün yaşadığını söyledi. Öte yandan ekipler öğrencilere kariyer günleri meslek tanıtımı kapsamında jandarma hakkında bilgilendirme yaptı.

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