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Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA

06.01.2022 15:21

Son dakika haberler: KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darp edip, gasp etmeye çalışan şüpheli yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darp edip, gasp etmeye çalışan şüpheli yakalandı. Şüphelinin kadın kılığında olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. İddialara göre ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darp edildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelinin kimlik bilgilerinin V.E. (34) olduğu evde bulunan 40 bin lirasını gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli V.E., bugün ekiplerce gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

KADIN KILIĞINA GİREN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kadın kılığına girip, komşusunu çekiçle darp eden şüpheli V.E.'nin olayın hemen ardından çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; olayın hemen ardından binadan çıkması ve birkaç sokak yürüdükten sonra bir başka binaya girerek üzerindekileri çıkartıp kaçmaya devam etmesi görülüyor.

Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA

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Münir Karaloğlu, Küçükçekmece, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KADIN KILIĞINA GİRİP KOMŞUSUNA ÇEKİÇLE VURAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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