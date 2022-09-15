Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı

Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi'nde 11 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, sabah saatlerinde bir evin önünden motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KADIN KIYAFETİ GİYMİŞ

Yapılan inceleme sonucu kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve motosikleti sürükleyerek götürdüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin S.C.K. adlı erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Şüpheli S.C.K., kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.C.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde siyah kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve kısa süre sonra da motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçtığı görüldü.