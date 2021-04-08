Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İş Kadınları Derneği'nin (ANTİKAD) devir teslim töreninde, kadın kooperatiflerinin ürünlerini satış noktasında sorunlar yaşadığını belirterek, iş kadınlarına "Yatırım için sermayesi olan, bazı engelleri aşmış, blokajları kırmış kadınlarımızla kooperatiflerimizin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu buluşma için derneğimizden daha güzelini düşünemiyorum" diyerek bir çağrıda bulundu.

"Sorun satış ayağında"

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak kadınların kurduğu üretim ve işletme kooperatiflerine devam eden desteklerinin bulunduğunu söyledi. Bu kooperatiflerin hep belli sayılar içinde kaldığını dile getiren Başkan Uysal, ancak yanlış uygulanan teşvik sistemiyle kooperatif sayılarının son dönemde hızla arttığını söyledi. Kadınların kooperatif içinde bir araya gelmelerinin önemli olduğunu, bunun desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Bence, yanlış bir metotla teşvik edildi. Makine bağışı üzerine kurulu teşvik stratejisiyle bir anda sayı, 28 kooperatife çıktı. Oysa asıl sorun orada değil. Sorun, üretimde değil satış ayağındaydı. Teşvikin oraya gelmesi gerekiyordu. Bu noktada, yatırım için sermayesi olan, deyim yerindeyse, bazı engelleri aşmış, blokajları kırmış kadınlarımızla kooperatiflerimizin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Öneri olarak ifade ediyorum, kooperatiflerimizin ürettiği şeyleri satabilecek know-how sahibi, eğitimli insanlarımızın tencere-kapak gibi bu süreçte buluşması gerekiyor. Bu buluşma için derneğimizden daha güzelini düşünemiyorum" diye konuştu.

"İhracat ajansı"

Böylesi bir buluşma sağlanırsa Muratpaşa Belediyesi olarak, yasal sınırlar içinde her türlü desteğe hazır olduklarını da ifade eden Başkan Uysal, "Kooperatiflerimiz üretiyor. Ama ürettikleri birçok şey yurt içinde esnaf tarafından da üretiliyor. Dolayısıyla rekabet imkanı sınırlı. Aynı pazarın içerisinde işler yürümüyor. Dünyanın neresine ne satılır noktasında karar verecek, yönlendirecek bir ihracat ajansına ihtiyaç var. Onun taranmasına ihtiyaç var. Ona yönelik şirketler kurulmasına ihtiyaç var. İşbirliğine de hazırız. Takdir sizin" şeklinde konuştu. - ANTALYA