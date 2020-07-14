Son dakika haberi... Kadın taraftarlardan kadın cinayetlerine videolu tepki - Son Dakika

Son dakika haberi... Kadın taraftarlardan kadın cinayetlerine videolu tepki

Son dakika haberi: Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri'nin kadın üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir video hazırladılar.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri'nin kadın üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir video hazırladılar.

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Türkiye'de son yıllarda ardı ardına getirilen kanunlarla önü bir nebze olsun alınan kadın cinayetleri konusunda farkındalık çalışması yapan Derebeyleri Kadın Taraftarlar Grubu, hazırladıkları videoyla bu önemli konuya dikkat çektiler.


Canice öldürülen Ceren Damar, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Mehtap Bülbül, Emine Bulut gibi öldükten sonra kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda simge olan isimleri hatırlatan Malatyalı kadınlar, kadınların da adil bir şekilde yaşama hakkı olduğu vurgusu yaptılar.


Hazırlanan video Yeni Malatyasporlu teknik heyet ve futbolculardan da büyük alkış aldı. - MALATYA

Malatyaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Kadın taraftarlardan kadın cinayetlerine videolu tepki - Son Dakika Spor
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