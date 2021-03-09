Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor

09.03.2021 01:06

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor Eşinden devraldığı atölyede işleri yürüten Saliha Öztürk, mobilyaları tamir ediyor, koltuk kılıflarını kaplıyor Erkek mesleği olarak düşünülen mesleğin aslında kadınlara hitap ettiğini söyleyen 3 çocuk annesi Saliha Öztürk: "Eşime yardım...

- Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor

Eşinden devraldığı atölyede işleri yürüten Saliha Öztürk, mobilyaları tamir ediyor, koltuk kılıflarını kaplıyor

Erkek mesleği olarak düşünülen mesleğin aslında kadınlara hitap ettiğini söyleyen 3 çocuk annesi Saliha Öztürk:

"Eşime yardım için başladım, 21 yıldır mesleğimi devam ettiriyorum"

ORDU - Ordu'da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk, çoğunlukla erkek mesleği olarak düşünülen koltuk tamir, üretim ve döşemeciliği yaparak, eşinden devraldığı dükkanda ustalık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Saliha Öztürk, çoğunlukla erkeklerin yaptığı ve kadınların yapmakta zorlanacağı bir iş olarak görülen koltuk tamiri ve döşeme işlerini usta olarak yaklaşık 21 yıldır yaparak, görenleri şaşırtıyor. Eşine yardım etmek için dükkanda çalışan üç çocuk annesi 41 yaşındaki Öztürk, yaptığı ürünlerin beğenildiğini belirterek, aslında bu mesleğin zorluklarının olduğunu ancak kendisinin bu işi daha çok kadınlara hitap eden bir meslek olarak gördüğünü söylüyor. Eşinden bütün işleri devralan ancak eşiyle birlikte çalışan Saliha Öztürk, bu mesleği öğrenmek isteyen diğer kadınlara da yardımcı olmak istediğini belirtiyor.

"Eşime yardım için başladım, 21 yıldır mesleğimi devam ettiriyorum"

İlk olarak eşine yardım için gittiği atölyede öğrendiği mesleği 21 yıldır sürdüren Öztürk, "Kırlent dikme ve koltuk sökme ile başlayıp elimin yattığını gördüm ve işimi ilerlettim. Mesleğimi severek yapıyorum, ahşap ile uğraşmak ve yeni modeller çıkartmak hoşuma gidiyor. Aileye katkı ve çocuklarımın geleceğine katkı sunmak için başladım ve 21 yıldır da devam ettiriyorum" dedi.

"Genelde erkek mesleği olarak görüyorlar, işleri ben devraldım"

"Mesleği, eşimle birlikte yürütüyorum, ustalığımı yapıyor ve şuan işletmeyi daha da büyüttük" diyen Öztürk, "KOSGEB desteği üzerinden makine ekipmanlarımızı da yeniledik ve faaliyetimiz devam ediyor. Genelde erkek mesleği olarak görünüyor ama ben her zaman dediğim gibi mobilya döşemeciliği kadınların eline daha çok yakışıyor. Çünkü bir evi kadınlar dekore ediyor. Bu nedenle sadece erkek mesleği olarak bakılmamalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Döşemecilik aslında kadın mesleği, diğer kadınlara da öğretmek istiyorum"

Kadın meslektaşlarının, Türkiye genelinde az olduğunu ifade eden ve diğer kadınlara da bu mesleği öğretmeyi istediğini aktaran Saliha Öztürk, "Türkiye genelinde de sayımız gerçekten çok az, benimle birlikte 7 kişiyiz. Döşemecilik alanında da ustalık belgesine sahip olan ilk kadın benim. Sağlığım el verdiği sürece uzun yıllar devam ettirmeyi düşünüyorum. Arkamdan gelen kadınlara da döşemecilik mesleğini öğretmek istiyorum" diye konuştu.

Saliha Öztürk ayrıca, kadınlara yönelik şiddete de tepki göstererek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor
Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor

Altınordu, Türkiye, Ordu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum Survivor'a damga vuran kavga sonrası ünlüler takımından iki isim, adaya veda edebilir Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile sözleşme imzaladı Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti
İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti         
01:09
ABD'de ABD'de "tamamen aşılanmış" kişiler için kılavuz yayınlandı! Maske ve mesafe kalkıyor         
00:10
Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi         
23:39
Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor         
23:21
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 01:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: - Kadın usta, 21 yıldır mobilya döşemeciliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei