Son dakika haberi... Kadın vahşetinde rapor tartışması - Son Dakika

Kadın vahşetinde rapor tartışması

16 yıllık evli olduğu karısını 38 yerinden bıçaklayan ve işkence yaparak öldüren kocanın yargılandığı duruşmada zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilemedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 yıl önce 16 yıllık evli olduğu karısını 38 yerinden bıçaklayan ve işkence yaparak öldüren İlhan Kaya'nın yargılandığı 7. duruşmada, şizofren hastası olduğuna yönelik raporu bulunan zanlının cezi ehliyeti olup olmadığına karar verilemedi. Son duruşmada Adli tıp kurumundan 1 kez cezai ehliyetinin olduğu, 1 kez ise cezai ehliyetinin olmadığı yönünde rapor gelen zanlı için, Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor istendi.

Gaziantep'te 13 Ocak 2018 tarihinde 16 yıllık eşi 4 çocuk annesi Neslihan Kaya'yı öldüren şizofren hastası İlhan Kaya hakkında "kasten öldürme" suçundan Antep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşması görüldü. Sanık İlhan Kaya'nın tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katıldığı duruşmada, Neslihan Kaya'nın avukatı Oğuz Hacıoğlu ile sanık Avukatı Rıza Erkuş hazır bulundu. Duruşmayı, Kaya'nın yakınları da takip etti. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'nun sanık İlhan Kaya'nın ceza ehliyeti olduğu yönündeki rapor tartışmaya neden oldu. Duruşma mahkeme başkanının bir önceki duruşmada verilen kararların yerine getirilip getirilmediğine dair bilgi vermesiyle başladı. İddia makamı heyetten eksik hususların giderilmesini talep etti.

Neslihan Kaya'nın avukatı Oğuz Hocaoğlu ise bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak eksik hususların giderilmesi için süre talep etti.

"Raporlardaki çelişki giderilmeli"

Hocaoğlu'nun ardından söz alan sanık avukatı Rıza Erkuş'ta Adli Tıp Kurumu'nun müvekkili hakkında cezai ehliyeti olduğuna dair gönderdiği rapora itiraz etti. ATK'nin bir önceki celselerde gönderdiği raporu yeniden gönderdiğini savunan Erkuş, "ATK yeni bir rapor hazırlamamış. Tekrardan önceki duruşmalarda gönderdiği raporu göndermiş. Halbuki biz sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesini istemiştik. Yeni gelen rapor sanığın cezai ehliyetinin olduğunu söylüyor. Fakat daha önce de ATK müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını, ceza ehliyetinin olmadığı yönünde bir rapor hazırlamıştı. Biz aradaki çelişkinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti ise bir önceki duruşmada ATK'den istenilen sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönündeki raporun akıbetinin sorulmasına, eksik hususların giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 6 gün önce 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile kıskançlık iddiası ile tartışmış,İlhan Kaya gece saat 03.00 sıralarında karısını uyandırarak, ağzını çorapla kapatmış, önce darp ederek, sonra da bıçakla kesikler atmıştı. Öfkeli koca, karısını kollarından, ayaklarından, göğsünden, sırtından ve yüzünden bıçak darbeleri ile yaramış, sabaha kadar öfkesi dinmeyen İlhan Kaya, 2,5 saat boyunca karısını döverek, çeşitli işkenceler yapmıştı. Her yeri kan içerisinde kalmasına rağmen işkencesine devam eden İlhan Kaya, karısının göbeğini iç organları dışarıya çıkacak şekilde oymış, büyük acılar çeken kadın, boğazını kesmek isteyen kocasına direnmiş, daha büyük bıçak almak için mutfağa giden kocasından kaçmayı başarmıştı. Oyulan göbeğinden dışarı çıkan iç organlarını eliyle tutan Neslihan Kaya, odadan çıkmayı başararak, üst katta oturan kaynı ile evli olan kız kardeşi Emine Kaya'nın kapısını çalmasıyla kocasının işkencelerinden kurtulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Neslihan Kaya, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Gözaltına alınan öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.