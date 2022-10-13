Karı koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karı koca evlerinde ölü bulundu

13.10.2022 10:38

Karı koca evlerinde ölü bulundu Sivas'ta Önder çiftçi oğulları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu, ateşli silah yaralaması ile vefat eden çiftin ölümlerinde intihar ve cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Karı koca evlerinde ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta Önder çiftçi oğulları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu, ateşli silah yaralaması ile vefat eden çiftin ölümlerinde intihar ve cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre olay bugün sabah saatlerinde Sivas Merkez'e bağlı Yavu köyü sınırları içerisindeki Bahçeli mezrasında fark edildi. Süleyman Önderve Sultan Önder çiftinin oğulları mezralarındaki evlerine gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü. Yapılar ilk incelemelere göre Süleyman Önder'in eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karı koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

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