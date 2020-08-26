Son dakika haberi: Kadına tokat atan o şüpheli polise mukavemetten adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Kadına tokat atan o şüpheli polise mukavemetten adliyeye sevk edildi
Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan Coşkun A. gözaltında olduğu sırada polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan Coşkun A. gözaltında olduğu sırada polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tokat attığı Sevda O.'nun kendisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde kaydedilen görüntülerde bir kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın duyulmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otobüste kadına tokat atan kişinin ve yanındaki kadının Taşoluk Mahallesi'nde otobüsten indiği belirlendi. Karaburun Mahallesi sahilinde görev yapan jandarma ekipleri, Coşkun A ve otobüste tokat attığı Sevda O.'yu yakaladı. Polise teslim edilen Coşkun A.'nın ifadesinde Sevda O. ile nişanlı oldukları, şakalaşmak amacıyla Sevda O.'ya tokat attığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Coşkun A.'ya şikayet olmadığı için tokattan işlem yapılmadı. Ancak Coşkun A.'nın karakolda gözaltında olduğu sırada polislere mukavemette bulunduğu belirtildi. Coşkun A. savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:42
Kaynak: DHA
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