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Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

07.01.2022 10:06

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'ın ön camından fırlayan Feride Koçer, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'ın ön camından fırlayan Feride Koçer, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G.'nin kullandığı 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride Koçer, ön camdan fırlayarak TIR'ın altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın altında kalan Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feride Koçer tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ara sokaktan gelen TIR'ın yan yol üzerinde seyir halindeki otobüse çarptığı ve yola düşen Feride Koçer'in üzerine çıktığı anlar yer alıyor.

Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA
Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA
Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

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İtfaiye, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KADININ, EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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