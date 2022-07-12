Son dakika haberi: Kadınlar çocukların önünde böyle kavga etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kadınlar çocukların önünde böyle kavga etti

12.07.2022 03:36

Gelen son dakika haberlerine göre Kadınlar çocukların önünde böyle kavga ettiANTALYA Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Kadınlar çocukların önünde böyle kavga etti

ANTALYA Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı. Etrafta bulunan ve olayı kayıt altına alan vatandaşlar ise sosyal medyada yayınlanan görüntülere " Türkiye'nin haline bakın" diyerek tepki gösterdi.

Kepez ilçesine bağlı Güneş mahallesinde bulunan bir çocuk parkı önünde yaşanan olayda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen kavga çıktı. Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada kadınlar önce birbirlerini iterek yere düşürdü, sonra da birbirilerine terlik fırlattı. Yanlarında bulunan çocuklarında arada kaldığı kavga sırasında etrafta bulunan ve olayı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaşlar ise "Türkiye'nin haline bakın" diyerek tepki gösterdi.

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Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kadınlar çocukların önünde böyle kavga etti - Son Dakika

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