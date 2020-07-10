Son dakika haberi! Kadınların fuhuşa zorlandığı gazino daha önce ahırmış - Son Dakika

ANKARA'da gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp, senet imzalatan ve burada çalışan kadınlara şantaj yaparak fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden, 6'sı tutuklandı. Baba ve iki oğlunun işlettiği tarlanın içindeki yüzme havuzlu kompleksin ahırdan gazinoya çevrildiği ortaya çıktı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesinde Şefik K.'nın oğulları Hacı K. ve Mustafa K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasa dışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği ve burada çalışan kadınlara da şantaj yoluyla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu, yüzme havuzunun da yer aldığı eğlence kompleksinin her köşesine kamera konulduğu ve suç örgütünün silahlı üyeleri tarafından sıkı şekilde korunduğu belirlendi.
Çok sayıda insanın gazino mağduru olduğunu ve bu mekan nedeniyle yuvaların yıkıldığını belirten vatandaşlar, böyle bir mekanın Beypazarı'na yakışmadığını ve kapatılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.