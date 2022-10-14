Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler

14.10.2022 15:13
Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yerde sürükledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Saçlarından tutup asfaltta sürükledi

Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler - Son Dakika
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